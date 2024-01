Geen mens snapt gloednieuw Spaans fietspad met kromme wirwar aan lijnen

Een nieuw fietspad aan de Spaanse zuidkust zorgt voor grote verbazing. Alle lijnen op het fietspad zijn krom. De wirwar maakt verbijsterde fietsers gek en ze hebben geen idee hoe ze zich op het nieuwe asfalt moeten gedragen. Lokale bestuurders vonden hun fietspad, dat 2,5 miljoen euro kostte, juist een geniale vondst.De opening van het nieuwe fietspad bij de stad Huelva moet nog komen. Dat zal gebeuren in het voorjaar, maar nu al zorgt het pad voor gefronste wenkbrauwen. Toen fietsers deze week wagentjes zagen rijden die lijnen aan het trekken waren op het net aangelegde asfalt, wisten ze niet wat ze zagen.Alles was krom als een hoepel. Op enkele beelden die ervan bestaan, hoor je fietsers aan de wegwerkers vragen of ze zelf ook niet zien dat er iets heel erg fout gaat. Maar de lijnentrekkers gingen stoïcijns door, want in hun opdracht stond dat het zo moest.Een van de fietsers maakte daarna een filmpje terwijl hij voor het eerst op het nieuwe fietspad de lijnen probeert te volgen. "Kan iemand me uitleggen wat hier is gebeurd", roept hij uit, terwijl hij zwalkt van de ene naar de andere kant. "Ik heb een klein stukje gefietst en ben duizelig. Is dit echt zo bedoeld, en door wie dan, de gemeente, het bedrijf dat hier werkt?"Sinds de man het filmpje postte, gaat het viral in heel Spanje en inmiddels ook daarbuiten.Lokale bestuurders die het besluit namen om het 33 kilometer lange fietspad aan te leggen, waren vooraf juist zo trots op het ontwerp. Inmiddels worden ze bestookt met telefoontjes en lastige vragen, maar geen van de verantwoordelijke politici gaf vandaag antwoord op die vragen.Wel stuurden ze een kopietje van het plan aan de pers. Ze schreven erbij dat het fietspad een ontwerp is, dat is geïnspireerd op voorbeelden elders in Europa van fietspaden met eenzelfde soort belijning. Maar wacht eens even... Op de foto ernaast staat geen fietspad, maar het wereldberoemde park Superkilen in Kopenhagen.Een passende symboliek hebben de golvende lijnen ook, schrijven de politici. Volgens hen beklemtonen de lijnen de bewegingsvrijheid die fietsers hebben. Op de fiets maak je je hoofd leeg, hoef je niet andermans ritme of richting te volgen.De verklaring sluit af met de gedachte dat 'de willekeurige lijnen zijn getrokken om te tonen hoeveel opties er zijn voor routes en stromen door het gebied dat het fietspad doorkruist'.Met hun poëtische taal weten de bestuurders de fietsers nog niet te overtuigen. In Kopenhagen mogen mensen inderdaad fietsen in het park met de golvende lijnen, maar bij de Denen gaat om een ruimte van 30.000 vierkante meter, waar mensen zich langzaam bewegen.Heel wat anders dan een anderhalve meter breed fietspad in zuidelijk Spanje dat veel gebruikt zal gaan worden door amateurwielrenners, die op hoge snelheid langsflitsen.De vraag is hoe het verder moet. Ze liggen er immers al en zijn nu een paar dagen droog. De rekening zal ook 'gewoon' betaald moeten worden. Heel Spanje heeft inmiddels via social media en radioprogramma's een mening en die is doorgaans vernietigend.Toch lijkt er een uitweg voor de hand te liggen. Als de trotse bestuurders het niet doen, zijn er nog anderen die de lijnen kunnen laten overschilderen. Het fietspad voert deels door het nationale park Doñana, waarvoor wel vier verschillende overheidslagen verantwoordelijkheid dragen. Misschien houdt een van die andere overheden wel van rechte lijnen.