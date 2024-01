Gezicht Jan Smit niet bijzonder genoeg om als merk te registreren

Zanger en bekende Volendammer Jan Smit heeft een blauwtje gelopen bij het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendommen (EUIPO). Smit wilde zijn gezicht als merk laten registreren, maar die aanvraag is door het EUPIO geweigerd. Zijn gezicht is namelijk in het grootste deel van de EU niet meer dan ‘een face in the crowd’, een gezicht als zovelen.



Het verzoek werd al in 2015 ingediend door het team van Jan Smit. Toen dat verzoek een jaar later werd afgewezen, heeft de zanger bezwaar aangetekend.



De manager laat weten dat er tegen het nieuwe besluit ook bezwaar wordt gemaakt.

Reacties

06-01-2024 18:05:22 Emmo

Stamgast



Misschien moet de heer Smit een tattoo op zijn konterfeitsel laten zetten. Misschien is het dan bijzonder genoeg.

06-01-2024 19:54:56 allone

Oudgediende



En waarom wilde hij dat?

06-01-2024 20:21:14 Emmo

Stamgast



@allone : Centen. Iedereen die zijn bakkes in de krant of een tijdschrift zet moet dokken.

