Onderzoekers hebben eindelijk ontdekt waarom onze plas geel is

Amerikaanse wetenschappers hebben eindelijk ontdekt welk eiwit verantwoordelijk is voor de gele kleur in urine. Een vondst die onder andere kan helpen in onderzoek naar de link tussen de microben in ons spijsverteringsstelsel en verschillende ziektes.



Nou weten de meesten van ons wel dat de kleur van je plas iets kan zeggen over je gezondheid, of in ieder geval over hoeveel water je die dag hebt gedronken. Maar gek genoeg was dus nog niet bekend hoe die gele kleur nou precies ontstaat.



Het blijkt zo te zitten: wanneer rode bloedcellen in ons lichaam afbreken na zo'n zes maanden te hebben geleefd, wordt ook een feloranje bijproduct geproduceerd. Dat eiwit komt terecht in ons spijsverteringskanaal, waar het of als afval het lichaam uit wordt gewerkt, of deels opnieuw wordt opgenomen. Gebeurt dat opnieuw opnemen te veel, dan kun je daar ziek van worden.



Gelukkig zitten er in ons spijsverteringsstelsel microben die dit eiwit afbreken naar een ander bijproduct. Niet langer feloranje, maar wel gekleurd genoeg om onze plas geel te maken. Het idee dat dit laatste eiwit daar een rol bij speelt was er al langer, maar hoe het ontstaat wisten we nog niet.



Nu dit bekend is kunnen de onderzoekers gaan kijken hoe de verwerking en aanwezigheid van het eiwit van invloed is op verschillende ziektes.

Reacties

Wisten ze dat niet al véél langer? 😉

Het verbaast me dat dat nu pas "bekend"is. Ik heb dat al op de middelbare school bij biologie geleerd en dat is toch een goede 50 jaar geleden.

