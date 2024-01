Voogeltje bedankt

Bedankt dat je ooit wmr ben begonnen.Heel veel leden en oud leden hebben hier toch jaren van hun leven doorgebracht.Er zijn vriendschappen ontstaan.Vriendschappen die ook buiten wmr zijn gebleven.Een poos terug waren er een stuk of 4 die niet meer actief waren en even wmr op stelten kwamen zetten.Je bent zelf ook een bekende nederlander geworden want je was ooit op tv .Velen dachten dat @Sjaak de wmr baas was, maar achter de schermen was jij nog steeds actief als probleemoplosser.Waar anderen de handdoek al lang in de ring had gegooid ging jij toch maar door.En nu heb je het overgedragen aan @DrZiggy en blijft jouw wmr kindje toch voortbestaan.Namens alle leden uit de grond van ons hart, bedankt.Hopelijk blijf je ook lid.