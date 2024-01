Lars (16) uit Nijmegen wordt graag burgemeester van Terschelling

NIJMEGEN - Hij is pas 16 jaar maar Lars Westra uit Nijmegen heeft grote plannen. Hij wil graag burgemeester worden van Terschelling. Lars hoorde van de bestuurlijke crisis op het eiland en stuurde een sollicitatiebrief."Ik houd heel erg van Terschelling en kom er ook vaak", vertelt Lars. "Daarnaast ben ik geïnteresseerd in politiek en bestuur, dus ik dacht ik kan het altijd proberen." Daarmee zou hij de jongste burgemeester ooit worden. "Tot nu was de jongste burgemeester 25 jaar, dat was overigens wel in 1811", lacht Lars.Eerder deze maand zegde de gemeenteraad van Terschelling het vertrouwen op in de zittende burgemeester Caroline van de Pol. Dat zij tijdens een raadsvergadering een andere baan accepteerde. kon volgens de raad niet door de beugel. Het was de apotheose van een langdurige vertrouwenscrisis in de gemeenteraad op het eiland."Ik ga je niet zeggen dat ik het binnen drie weken opgelost krijg, want het zit wel diepgeworteld in het bestuur", vindt Lars. "Ik zou als eerste gaan werken aan vertrouwen, dat is er nu te weinig."Daarom moet er volgens de Nijmegenaar wat gebeuren aan teambuilding. "Volwassenen zouden er niet zo snel voor kiezen om bijvoorbeeld te gaan wadlopen met het college van burgemeester en wethouders. Dat is misschien een creatieve oplossing die kenmerkend is voor kinderen", aldus Lars.De kans dat de 16-jarige ook echt burgemeester wordt op het eiland is klein. "Hopelijk heb ik hiermee wel laten zien wat de kracht van jonge mensen is en hoe waardevol een jonge frisse wind door de gemeentepolitiek kan zijn", zegt Lars. "Wellicht kiezen ze dan niet voor mij, maar hopelijk wel voor een ander jong iemand."Naast de sollicitatie voor het burgemeesterschap van Terschelling was 2023 voor Lars een bijzonder jaar. Hij won medio november de Nationale Kinderprijs samen met de 16-jarige Mehrzad Youssefi. "Dat is een prijs voor kinderen die proberen om de wereld een stukje mooier te maken", vertelt Lars. De jury prees hun inzet voor vrede, vrijheid en de democratische samenleving.Ook kwam afgelopen maand zijn tweede boek uit: 'Het recht op een stem'. Lars is er van overtuigd dat volwassenen beter naar kinderen moeten luisteren als ze beleid maken. "Neem kinderen echt serieus en laat dat ook merken."Daarbij is ook de terugkoppeling belangrijk vindt Lars. "Als een kind een idee heeft aangedragen en het kan niet uitgevoerd worden, laat het dan weten. Maar ook waarom het niet lukt. Dat is altijd beter dan helemaal niet reageren."Voor het nieuwe jaar heeft Lars alweer nieuwe plannen. "Ik ben gelukkig wel realistisch en weet dat de kans erg klein is dat ik burgemeester van Terschelling wordt." In mei doet Lars eerst eindexamen vwo."Ik ga nog kijken wat ik na mijn middelbare school wil gaan doen", zegt Lars. "Wie weet ga ik aan een vervolgopleiding beginnen of ik wacht nog een jaar. Ik ga in ieder geval mijn boek promoten en ik mag nog een aantal mooie speeches geven."