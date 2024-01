Koppige stier dan toch bevrijd vanop eilandje in Maas

De stier die dagenlang ingesloten zat op een schiereilandje aan de Maas bij het Nederlandse Itteren is dan toch uit zijn benarde positie bevrijd.V

30-12-2023 19:22:35

Internationale kudde.



Het was een eigenwijs beest, want hij wilde niet gered worden. En je kunt je afvragen of dat überhaupt nodig was. Hij kon nl. goed zwemmen, werd ook gezegd.