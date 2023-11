Vrijwilligers doen unieke vondst tijdens schoonmaak basiliek

Vrijwilligers van de Calixtusbasiliek gaven hun Groenlose toren een schoonmaak. Ze vonden iets unieks: de oudste Grolsch-beugelfles ooit. ,,Dat moet.’’ Zelfs Grolsch zelf heeft die oudste fles niet. Schenkt de kerk haar daarom aan de brouwerij in Enschede? ‘Oh, nee, nee, de beugelfles en Grolsch? Dat is Groenlo en geen Twente!’Daar staat ze, en zoveel gratie heb je nooit gezien. De oudste Marietje Grolsch ooit heeft zelfs een statige vitrine gekregen, in deze Achterhoekse kerktoren. Een brunette glinstert je van achter het glas tegemoet. Het witte licht valt door kerkramen op de bruine fles neer. ,,Het was alweer even geleden’', zegt Fried te Brake. ,,Ergens in 2015. Toen vonden we haar, niet wetende hoe bijzonder ze was.’'Kerkvrijwilligers startten in 2015 namelijk een unieke operatie. Na bijna een eeuw vertimmerden ze de Calixtusbasiliek in Groenlo. Er kwam een loopbrug en spanten, zodat de toren te bewandelen was voor publiek. Het torenuurwerk werd bovendien hersteld.,,We zagen bij het opruimen bij de gewelven ineens bouwafval uit 1908, de toren werd toen gebouwd. Hé, een bruine fles. Th. de Groen Bierbrouwer Groenloo, stond erop. Iedereen wist direct dat het om die beroemde beugelfles ging.’’ Ook dat het een heel oude dame betrof. ,,We bewaarden hem en lieten het even voor wat het was. We waren te druk met timmeren. Pas in coronatijd deden we onderzoek.’’Grolsch heeft openbare bronnen over de fles, dat hielp, vertelt Te Brake. Daaruit bleek dat ene Theo de Groen – ooit Grolsch-eigenaar – de halve liter beugelfles met porseleinenkop, rubberenring en metalen beugel in 1897 introduceerde in Groenlo.Bij die allereerste fles werd zijn naam in het glas gegoten. ,,Precies hetgeen onze fles ook had.’' Van die allereerste lichtingen beugelflessen, dat Grolsch monumentaalste product werd, bestaan helaas geen hele exemplaren meer, was decennia de status qua voor verzamelaars. De brouwerij zou er zelf vast nog eentje hebben, maar daarmee hield het op.Te Brake: ,,En opeens hadden wij er eentje. Nu de toren gerenoveerd is − wij voor rondleidingen langs het uurwerk en het uitzicht van de toren open zijn − willen we ermee naar buiten. Bij ons in Groenlo te zien, de oudste Grolsch-beugelfles ooit!’’De vrijwilligers hoorden namelijk van Grolsch-verzamelaars dat zelfs Grolsch deze oudste beugelfles niet meer heeft. Moesten ze haar daarom niet schenken aan Grolsch, dat in de huidige brouwerij in Enschede een museum met Grolsch-relikwieën heeft? ,,Maar nee, was snel het antwoord.’’ Een oud sentiment kwam op. ,,Teruggeven zouden we vertikken. Ik wil zo wel uitleggen waarom... Jullie als krant mogen dit nieuws best als eerst bij Grolsch brengen.’’Daar gaan we. Jaap Hulshof is pr-manager bij Grolsch en hij neemt op. We sturen foto’s, want toch eerst even controleren: is dit de oudste beugelfles? ,,Wow, als dit waar is, is dat wel echt bijzonder. Ik moet er even induiken.’’Drie weken snuffelt hij in archieven en bevraagt medewerkers. Op vrijdag 13 oktober belt hij terug: ,,Dit is inderdaad naar alle waarschijnlijk de oudste beugelfles die intact is. De historische waarde is ontzettend groot. De beugelfes is ons icoon. met z’n de plop, de vorm, het glas. We zijn erg blij dat zo’n oud exemplaar nog bestaat.’’Op één vraag is Hulshof voorbereid. Wil Grolsch de fles voor haar museum? Hij weet ook na informeren dat de kerk in Groenlo hem niet wil teruggeven, mocht dat ooit de vraag zijn.Fried te Brake wil tijdens het fotograferen voor dit artikel wel uitleggen waarom. ,,Als vervanging van de oude brouwerijen Groenlo vertrok Grolsch uit Groenlo in 2004 naar het grotere Enschede.’’ Dat vertrek doet nog altijd pijn. ,,Een keuze waar Grolsch ook zakelijker van werd. En ze verdwenen uit dat wat voor ons het hart van Grolsch is: Groenlo. Daar waar bovendien de beugelfles ontstond. Hier in de Achterhoek moet die oudste fles blijven, vinden wij. Hier hoort zij thuis. Niet in Twente! De beugelfles? Dat is toch wel Achterhoeks erfgoed.’’Hulshof heeft overlegd gevoerd. Grolsch gaat de fles niet opeisen. ,,De kerk is de eerlijke vinder en wij begrijpen deze visie ook volkomen. Oké, in 1922 fuseerde Bierbrouwerij De Klok uit Groenlo al met de Enschedesche Bierbrouwerij en was Grolsch al Achterhoeks-Twents. Dat we later als brouwerij daar weg zijn, kan nog altijd sentimenten oproepen. De fles zou in het ons museum passen, maar hij heeft daar een schitterende plekje.’’Dan blijft de moeder aller vragen over: wie liet die fles ooit achter? Te Brake: ,,Waarschijnlijk iemand die meebouwde aan de kerk.’’ Grolsch-medewerker Hulshof: ,,Je ziet hem al zitten. Toch?’’Op een net getimmerde torenverdieping, misschien. Een pet op, het zwait blank veur de kop, de plop juicht, als-ie de fles met beide duimen opendrukt. Triomfantelijk cirkelt een walmpje boven de kruin van de fles. En misschien denkt-ie: bah, wat lekker, ik bun een happy Achterhoeker...