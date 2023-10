Wereldberoemde koe Sijtje heeft blauwtong en wordt ingeslapen

Sijtje, de wereldberoemde koe met voorspellende gaven, is ziek. Het ruim 16 jaar oude boerderijdier heeft blauwtong opgelopen. Het dier gaat volgens boer Harry Heeman de ziekte niet overleven. De keuze om Sijtje binnenkort in te laten slapen komt hard bij hem binnen.



"Ze is familie voor me. Sijtje is 16,5 jaar oud. Ze loopt moeilijk, ze heeft zere gewrichten, ze lijdt echt pijn. De dierenartsen weten niet wat ze moeten doen, behalve pijnstilling geven. Zo kan het niet langer", laat Boer Harry weten aan Hart van Nederland.



Het concept is inmiddels uitgemolken maar zeer simpel. Bij iedere wedstrijd, verkiezing of populaire tv-shows vult boer Harry bakken met voedsel. De bak die Sijtje als eerste kiest wint de wedstrijd, verkiezing of tv-show. Afgelopen jaren ging dat met wisselend succes.



Afgelopen WK in Qatar deed Sijtje nog een voorspelling of Nederland zou winnen van Argentinië in de kwartfinale. Hoewel de koe zonder twijfel voor de bak met de Nederlandse vlag koos, verloor Nederland op strafschoppen:



Het voor dieren dodelijk virus gaat het hele land rond en treft voornamelijk schapen maar het kan ook overslaan op geiten, koeien en ook alpaca's zijn vatbaar voor het virus.



Boer Harry die naast Sijtje nog tientallen koeien en schapen heeft vertelt dat bijna de helft van zijn dieren inmiddels blauwtong heeft opgelopen.



De vrolijke koe werd in één klap wereldberoemd toen zij in 2014 geheel terecht voorspelde dat Nederland zou winnen van Mexico in de achtste finale tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Maar 'para-Sijtje' zat er twee jaar later wel goed naast toen zij Hillary Clinton als nieuwe president van Amerika aanwees.



Niet alleen in Nederland haalde Sijtje het nieuws, zo haalde ze ook de Amerikaanse zender CNN, de Britse BBC en stond de op de voorpagina van een Mexicaanse krant.



Harry Heeman denkt met weemoed terug aan alle successen. "Voetbal, verkiezingen, Wie is de Mol, ach, wat voorspelde ze eigenlijk niet?" Het zal leeg worden in de stal, maar..."Sijtje heeft 15 nakomelingen gekregen. Wie weet zitten er daar een paar tussen die ook voorspellende gaven hebben", hoopt Heeman.

