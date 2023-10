15-jarige jongen betrapt op joyriden in ouders auto

HEDEL - Een 15-jarige jongen had in de nacht van zaterdag op zondag veel uit te leggen aan zijn ouders. De jongen werd, natuurlijk zonder rijbewijs, achter het stuur betrapt door de politie. Hij had de auto van zijn ouders ‘geleend’, meldt de politie.



De auto werd rond 03.00 uur gespot op de Oude Rijksweg door agenten, waar hij zonder verlichting reed. Toen het voertuig eenmaal aan de kant stond, zagen ze de ‘jonge jongen’ achter het stuur zitten. Hij had geen geldig rijbewijs. De auto werd door de agenten teruggebracht naar huis. De 15-jarige jongen moest zijn ouders wakker maken en uitleggen wat er precies was gebeurd.



Hij krijgt een boete voor het rijden zonder rijbewijs. ‘De Officier van Justitie zal zich buigen over de zaak’, aldus de politie.

Reacties

31-10-2023 08:10:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.859

OTindex: 87.923

Wist hij niet hoe het licht aan moest? Of dacht hij dat hij zonder onzichtbaar was?

31-10-2023 09:02:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.940

OTindex: 92.400

En die ouders lagen lekker te slapen en hadden géén idee wat hun schatje uitspookte......

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: