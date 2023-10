Kamer wil voor invoering alweer af van wegwerpbekertjesverbod

Vanaf 1 januari 2024 worden wegwerpbekertjes met plastic erin verbannen van de werkvloer. Dat moet ook het einde betekenen van de papieren koffiebekertjes, want daar zit een laagje plastic in aan de binnenkant. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het verbod toch niet gaat gelden voor deze bekers.



Dat bleek tijdens een nachtelijke stemming in de Tweede Kamer over talloze moties. Het laatste wapenfeit van deze Kamer voor het verkiezingsreces.



Het verbod op wegwerpbekertjes geldt in principe voor alle bekertjes waarin plastic is verwerkt. Bij nader inzien vindt de Kamer dat te bont. 82 leden stemden in met een VVD-motie om papieren bekertjes, onder voorwaarden, toch nog toe te staan.



Als ze maximaal voor 5 procent uit kunststof bestaan en 100 procent gerecycled kunnen worden, moeten de bekertjes ook na 1 januari nog worden toegestaan. De motie roept het kabinet daarnaast op om niet te handhaven op overtredingen totdat de regels formeel zijn aangepast.



Het demissionaire kabinet voelt er overigens niets voor, en is ook niet verplicht om de motie van VVD-Kamerlid Erik Haverkort uit te voeren.



“Het voorstel van meneer Haverkort klinkt misschien als een kleine technische aanpassing, maar het gaat er in de praktijk op neerkomen dat heel veel bekers en bakjes onder die uitzondering komen te vallen”, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. “Dat betekent ook dat we massaal bekers en bakjes met plastic erin zullen blijven gebruiken.”



Opmerkelijk genoeg is het al de tweede keer in evenzoveel weken dat de Tweede Kamer terug wil komen op plasticwetgeving.



Twee weken geleden eiste een meerderheid van de Kamer ook al dat het verbod op het verstrekken van gratis maaltijdverpakkingen, zoals frietbakjes, weer moet verdwijnen. Die wet is pas drie maanden van kracht.



De kans dat het demissionaire kabinet de moties uitvoert is klein. Het kan immers niet meer weggestuurd worden, aangezien het toch al is gevallen.

Reacties

29-10-2023 08:52:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.848

OTindex: 87.872

Gevalletje hopeloos

29-10-2023 09:40:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.516

OTindex: 28.349

t Is nooit niet goed of het deugt niet.



oftewel:



Éérst denken, dan doen.

29-10-2023 09:53:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.931

OTindex: 92.374

Stelletje besluiteloze draaikonten daar in den Haag!

29-10-2023 10:26:56 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.512

OTindex: 3.185

De extra's die je moet betalen op plastic is een lekker extra zakcentje voor de ondernemer.



Ze hebben ten slotte de verpakking al in de verkoop verwerkt. Dus is wat wij naast de bestelling moeten neertellen, en wat de ondernemer naar eigen inzicht mag besteden, extra inkomen.

Hier zie ik geen vervangingen voor de plastic verpakkingen.

Dus betalen maar.



Dat er plastic in de bekertjes zit is logisch, ze zouden anders in elkaar zakken tijdens de korte wachttijden die je automatisch hebt als je iets vochtigs kiest.



Wat hadden zij verwacht? Dat ze echt helemaal van papier gemaakt zouden zijn? Of dat er was voor wordt gebruikt?



Afschaffen dat bijbetalen en de ondernemer dwingen dat wat niet noodzakelijk in plastic hoeft het ook niet zo verkocht mag worden.

Ze hebben al geld opgehaald om de boetes te betalen als deze eraan vast zitten.

29-10-2023 14:41:05 Buick

Erelid



WMRindex: 4.414

OTindex: 1.035



Voor de ondernemers is dit ook een rare wet.

@omabep , wat de ondernemer rekent is echt heel weinig en de meeste ondernemers betalen het uit eigen zak.Voor de ondernemers is dit ook een rare wet.

