Dit is de beste stad om een vampier te zijn volgens onderzoek

Goed nieuws: eindelijk is duidelijk in welke steden je als vampier het beste af bent. Er is eindelijk onderzocht waar je als bloedzuigend nachtdier het meest comfortabel woont. Bovenaan de lijst staat de Amerikaanse stad New York.



De onderzoekers keken alleen naar Amerikaanse steden. Van de 500 grootste steden in het land vergeleken ze het aantal bloedbanken, slachthuizen, leveranciers van grafkisten, vampiergroepen en vampiervriendelijke clubs. Ook werd er gekeken naar de hoeveelheid kelders zonder daglicht.



Gemiddeld genomen scoorde New York het hoogst op alle punten. Chicago staat op nummer twee en Columbus op drie. Philadelphia en Los Angeles maken de top vijf af, meldt Lawn Love. Het onderzoek werd overigens niet alleen uitgevoerd omdat het bijna Halloween is. Met de resultaten probeert de organisatie mensen te stimuleren bloed te doneren, aangezien er in Amerika een groot tekort is aan donorbloed.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: