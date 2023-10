Wetenschappers ontwikkelen vaccin tegen cokeverslaving

Wetenschappers in Brazilië hebben een vaccin gevonden dat mensen moet helpen af te kicken van cocaïne en crack. In het land waar de meeste coke ter wereld wordt geconsumeerd, vond met het tijd voor actie.



Calixcoca, de naam van het nieuwe medicijn, zorgt ervoor dat de werkzame stof in cocaïne niet meer bij het brein kan komen. Daardoor wordt de gebruiker niet high en moet het makkelijker om de verslavingscyclus te breken.



Tot nu toe zijn de resultaten veelbelovend, meldt DailyMail. De dierproeven zijn afgerond en de wetenschappers zijn bezig met het proces om op mensen te mogen gaan testen.

Reacties

28-10-2023 11:52:31 Emmo

Iedereen die betrapt wordt met verdovende middelen verplicht vaccineren. Zou dát geen idee zijn?

28-10-2023 12:12:57 allone

Nog beter is om er helemaal niet aan te beginnen. Maar ja , je bent jong en dom/nieuwsgierig/ongelukkig/?

28-10-2023 15:30:56 Mamsie

zorgt ervoor dat de werkzame stof in cocaïne niet meer bij het brein kan komen



Maar is het niet juist het brein waar de hunkering plaatsvindt? Maar is het niet juist het brein waar de hunkering plaatsvindt?

