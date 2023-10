Assepoester heeft in Deens paleis achtergelaten muiltje terug

De vrouw die vorige week à la Assepoester met opzet haar muiltje achterliet op het feest van de Deense prins Christian heeft haar schoen weer terug. De gouden glitterpump werd in een tas voor de deur afgeleverd, maar tot teleurstelling van eigenaar Anne-Sofie niet door de prins zelf.



De inmiddels beroemde schoen, die wereldnieuws werd nadat Anne-Sofie de stunt had uitgehaald, werd per koerier thuisgebracht. “Ik was op dat moment niet wakker, maar hij lag voor de deur in een hele mooie zwarte tas”, vertelt ze tegen het Deense BT.



Anne-Sofie had gehoopt dat het hof de naaldhak misschien zelf zou houden als herinnering aan een mooie avond of dat Christian zelf langs zou komen voor de overhandiging. “Dat zou leuk zijn geweest, maar is natuurlijk lastig met beveiliging en dat soort dingen”, realiseert de 18-jarige vrouw zich. “Ik weet niet eens hoe ik zou hebben gereageerd als hij zou zijn gekomen. Dat zou volkomen surrealistisch zijn geweest.”



De aandacht voor de hak is in de afgelopen dagen niet afgenomen. Er is zelfs iemand die er 10.000 Deense kroon (ruim 1300 euro) voor over heeft. Anne-Sofie wil de schoen echter niet verkopen. “Voor mij is het niet zomaar een schoen maar een enorme herinnering. Het heeft mijn leven echt op zijn kop gezet.” Toch vond ze het “heel moeilijk” om nee te zeggen tegen zoveel geld.



Het verhaal over de schoen van Anne-Sofie werd na het verjaardagsfeest van Christian gretig opgepakt door media in veel verschillende landen. Dat kwam vooral doordat het Deense hof vorige week een foto van de schoen op sociale media publiceerde met de vraag of het echt Assepoester zou zijn geweest die haar schoen was vergeten.

Truc mislukt. Da's pech voor het meisje!

