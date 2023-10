Constant bouwde 5 jaar lang aan Zutphen in het klein

ZUTPHEN - Constant Willems uit Zutphen mag zichzelf gerust een kunstenaar noemen. Op zijn zolderkamer heeft hij de Hanzestad Zutphen tot in de details nagebouwd.Willems heeft een maquette gemaakt, van hoe de stad eruit zag in 1485. Alle gebouwen zijn stuk voor stuk nagemaakt, op schaal 1 op 500. "Daar had ik drie jaar voor uitgetrokken, maar het werden er bijna vijf", vertelt hij in de documentaire De Maquettebouwer.Waarom Willems er zoveel tijd ingestoken heeft? "Ik bouw heel graag maquettes. En ik wil graag laten zien dat de stad er toen mooi uitzag. Ik ben trots op Zutphen en hou van de stad."Vijf jaar werkte hij aan de kleinste details. En hij is tevreden over het resultaat, maar "als ze nu vragen of ik de stad ga nabouwen, honderd jaar later, ga ik dat niet doen, denk ik."De maquette is tot eind dit jaar te zien in het Stedelijk Museum in Zutphen. Willems weet ook mensen te boeien. "In maquettes verberg ik altijd een fietsje. Die teken ik tegen één van de gevels. De belangstelling neemt dan enorm toe, omdat mensen het fietsje willen vinden."