Levende baby gevonden in afvalcontainer Franse stad Rennes

Vrijdagochtend is in de stad Rennes, gelegen in het Franse Bretagne, een pasgeboren baby gevonden in een afvalcontainer. De baby leefde nog en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nu in goede gezondheid verkeert.



Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws.



Een man uit de buurt zou het gehuil van de baby gehoord hebben, toen hij een vuilniszak in de container wilde gooien. De man vond de baby, inclusief de placenta, in een vuilniszak in de container.



De baby, een jongetje van 3,3 kilogram, was enkele uren daarvoor geboren.



Het Openbaar Ministerie van Rennes heeft een onderzoek geopend.

21-10-2023 19:00:38 Mamsie









Je zult zo maar je leven moeten beginnen. Weggegooid bij het afval.....

Ik hoop dat hij goed terechtkomt!

21-10-2023 19:23:55 allone









(wat hier dus eigenlijk de bedoeling was ) @Mamsie : iig leeft hij nog. Je zult zo sterven(wat hier dus eigenlijk de bedoeling was

