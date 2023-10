Groepje jongeren in Zuidlaren neemt pony mee in de nachtbus

In een bus vanaf de Zuidlaardermarkt in Drenthe checkte een groep jongeren in met een opvallend reisgezelschap: een pony. De bijzondere verschijning werd gefilmd en op sociale media geplaatst. De directeur van vervoersmaatschappij South West Tours, Ron Veenhuis, vertelt aan RTV Drenthe dat de chauffeur zich schuldig voelt over het voorval. ‘’Omdat hij geen ruzie wilde maken met de beschonken jongeren heeft hij schoorvoetend ingestemd, en de pony toegelaten. Maar een fijn gevoel hield hij er niet aan over.’’De directeur ging in gesprek met de chauffeur na het zien van de opmerkelijke beelden. De chauffeur vertelde dat hij bij zijn laatste rit te maken kreeg met een groep van tien personen, die allemaal een aardige hoeveelheid alcohol hadden gedronken. Er ontstond een discussie, maar uiteindelijk stemde de chauffeur mokkend in met de entree van het dier.