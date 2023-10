Circulatie roebelbiljet stopgezet na klachten priesters

De circulatie van een nieuw biljet van de Russische roebel is stopgezet nadat er klachten waren binnengekomen over het ontbreken van een kruis op de afgebeelde Orthodoxe kerk. Het opvallende is: de kerk heeft in werkelijkheid ook geen kruis.Op het 1000 Russische roebelbiljet staat een Orthodoxe kerk in het Kremlin van Kazan afgebeeld, meldt de Britse krant The Guardian. In werkelijkheid is het kruis na de revolutie in 1917 van de kerk gehaald door de Bolsjewieken. Het gebouw huisvest nu een staatsmuseum.Een priester genaamd Pavel Ostrovsky, met zo'n 175.000 volgers op Telegram, noemt het ontbreken van een kruis 'de domheid van de ontwerpers' of 'een bewuste provocatie'.De centrale bank van Rusland heeft naar aanleiding van de klachten besloten om de verdere productie en de circulatie van het biljet stop te zetten.De Russisch Orthodoxe kerk heeft gereageerd dat het besluit van de bank 'zeer correct' is.