Japan Airlines maakt rekensom met sumoworstelaars en boekt extra vlucht

Een groep sumoworstelaars gooide het vliegschema van Japan Airlines afgelopen week overhoop. De vliegmaatschappij regelde donderdag een extra vlucht voor de worstelaars van ieder ongeveer 120 kilo, die naar een evenement op het eiland Amami Oshima moesten. Japan Airlines vreesde dat de vliegtuigen die oorspronkelijk waren geboekt te zwaar zouden worden, schrijven Japanse media.



De worstelaars hadden eerst zitplaatsen geboekt op twee vluchten die zouden vertrekken vanaf Haneda Airport en Itami Airport. Normaal gesproken wordt volgens Japan Airlines rekening gehouden met 165 passagiers van zo'n 70 kilo per persoon. Dan kan er voldoende brandstof mee, zonder dat de gewichtslimiet voor vliegtuigen wordt overschreden. Met de sumoworstelaars én benodigde hoeveelheid brandstof aan boord zouden de vliegtuigen te zwaar worden. Daarom besloot Japan Airlines een extra vlucht vanaf Haneda te regelen.



Veertien worstelaars werd gevraagd om van Itami naar Haneda te vliegen, waar zij aan boord gingen van de extra vlucht. Vanaf Haneda vlogen er in totaal 27 passagiers mee. Volgens Japan Airlines komt het zelden voor dat er een vlucht wordt toegevoegd omdat een vliegtuig anders te zwaar wordt.



De sumoworstelaars deden mee aan het Special National Athletic Meet Sumo Competition, die tot zaterdag duurde. Ook voor de terugweg was er een speciale vlucht geregeld.

17-10-2023 13:22:38 Emmo

En deze mensen klagen er niet over dat ze wegens hun overgewicht gediscriminidingest worden.

17-10-2023 14:26:08 Grouse

Maar een persoon van 150 kilo kan wel gewoon mee.

Ik zou opteren voor een maximum totaalgewicht van passagier + bagage.

En dat terwijl ik ook bovengemiddeld van postuur ben. (Komt door mijn lengte ) @Emmo : Een kilo teveel bagage wordt je zwaar aangerekend (Gelijk betalen)Maar een persoon van 150 kilo kan wel gewoon mee.Ik zou opteren voor een maximum totaalgewicht van passagier + bagage.En dat terwijl ik ook bovengemiddeld van postuur ben. (Komt door mijn lengte

17-10-2023 15:39:01 Buick

Zo veel heeft dat niet om het lijf @Grouse , maar die sumoworstelaars hebben niet veel bagage bij zich.Zo veel heeft dat niet om het lijf

17-10-2023 15:50:11 Emmo

@Buick : Wat denk je van de lunchpakketten voor onderweg?

