Russische vrouw beviel naar verluidt van 69 kinderen in 40 jaar

Een Russische boer, Fjodor Vasiliev, had maar liefst 69 kinderen met zijn eerste vrouw in de 18e eeuw, volgens de Indiase website NewsBytes.



Deze vrouw, wier exacte naam verloren is gegaan in de vuilnisbak van de geschiedenis, zou in 1725 voor het eerst zwanger zijn geworden en in 1765 haar laatste kind hebben gebaard.



In 40 jaar tijd zou het echtpaar maar liefst 69 kinderen hebben gekregen, van wie er 67 hun eerste levensjaar overleefden. Deze vrouw zou 16 keer bevallen zijn van een tweeling, 7 keer van een drieling en 4 keer van een vierling.



Volgens historici heeft deze vrouw uit Shuya, Rusland, het record voor de meeste kinderen van een enkele moeder.



Ironisch genoeg ging het paar uiteindelijk uit elkaar en kreeg Fjodor Vasiljev nog 18 kinderen met zijn tweede vrouw.

Reacties

16-10-2023 10:07:22 Grouse

En zo is een groot deel van Rusland familie van elkaar

