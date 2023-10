Roermond stuurt per ongeluk brief aan senioren over overleden partners

De gemeente Roermond is in de fout gegaan bij het versturen van brieven aan een grote groep 75-plussers. In die brief aan in totaal 146 senioren werd ten onrechte gesuggereerd dat hun partner overleden is. Een aantal van hen nam volgens De Limburger boos contact op met de gemeente.



De gemeente heeft het over een "vervelende vergissing" en heeft excuses aangeboden.



De gemeente stuurt elk kwartaal een brief aan 75- en 80-jarigen, en aan weduwen en weduwnaars. Daarin worden zij op de hoogte gesteld van het bestaan van een seniorenadviseur. De brieven voor dit kwartaal werden afgelopen week verzonden.



"De 75-jarigen hebben helaas de brief ontvangen, die bedoeld was voor weduwen en weduwnaars", aldus het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.



"We begrijpen dat dit voor betrokken inwoners heel vervelend is", schrijft het college. "We willen dan ook aan hen onze oprechte excuses aanbieden. Dat doen we door het sturen van een nieuwe brief, waarin we onze excuses aanbieden vergezeld met een kleine attentie."

Foutje meneer Sonneberg

Automatisering maakt het werk soms nét iets té makkelijk.

