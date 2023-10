Vermoedelijke bom in vliegtuig blijkt luier

Een vliegtuig van Copa Airlines dat vanaf Panama City op weg was naar Tampa, Florida, maakte rechtsomkeert toen een vermoedelijke bom werd gevonden. Eenmaal weer aan de grond bleek deze 'bom' slechts een onschuldige luier te zijn.De schrik voor de 144 inzittenden van het vliegtuig zat er even goed in, maar bleek dus gelukkig nergens voor nodig te zijn.Nadat de Boeing 737-800 weer was geland op Panama City Airport werden de inzittenden geƫvacueerd en voerde de politie een noodinspectie uit in het vliegtuig. Hier constateerden de autoriteiten dat de bommelding vals alarm was, zo schrijft The Guardian.Het verdachte object bleek namelijk niets meer dan een wegwerpluier voor volwassenen te zijn.Copa Airlines zei later in een verklaring dat na het uitsluiten van elk soort dreiging, de passagiers weer aan boord zijn gegaan en het vliegtuig opnieuw koers heeft gezet naar Tampa, Florida.