Beer wandelt winkel tankstation binnen voor een zakje winegumberen

Eigenaren van een tankstation in de Canadese Lake Cowichan op Vancouver Island waren getuige van een wel heel brutale overval. Een zwarte beer wandelde de winkel binnen om er zonder te betalen vandoor te gaan met een zakje gummyberen.Op camerabeelden is te zien hoe de beer maandagochtend rond half zeven de winkel binnenwandelde om even lekker rond te snuffelen. Zijn oog liet hij vallen op een zakje winegumberen. Hij greep het kleurrijke zakje en ging er zonder te betalen vandoor. "Vervolgens ging hij op de parkeerplaats zitten en at hij ze op", vertelt de eigenaresse aan CBS News.Volgens de eigenaren was de beer niet agressief. Toch heeft heeft het voorval wel indruk gemaakt. "Dit is zo cool", aldus de eigenaren.