Hond na drie dagen eindelijk bevrijd uit plastic chipsverpakking

Een hond in het Amerikaanse Carleton is op het nippertje van een hongerdood gered. Het dier zonder eigenaar was iets te fanatiek met het eten van cheese balls en bleef vastzitten in de plastic bus waar de chipssoorten in worden verpakt. Na drie dagen kon de hond, die inmiddels Cheeto wordt genoemd, worden gered.Honden blijven wel vaker vastzitten in de verpakking van de krokante kaasballetjes, maar bij Cheeto was het verloop wat onfortuinlijkers. Hij heeft waarschijnlijk drie dagen rondgelopen met de plastic bus op zijn hoofd. Daardoor kon hij ook niet eten en drinken.De organisatie Last Stop Animal Rescue kwam ook echt to the rescue. Met een heggenschaar wisten ze de bus los te knippen terwijl Cheeto inmiddels een infuus met vocht en voedingsstoffen in zijn lijf had. Nadat hij eenmaal was bevrijd, maakte Cheeto dankbaar gebruik van het eten en water dat voor hem was klaargezet.Het is niet duidelijk wie het baasje van de 18 maanden oude hond is geweest. Wel is de organisatie op zoek naar een passend thuis voor het dier. Ook hopen ze via crowdfunding de rekening voor zijn redding te kunnen betalen.