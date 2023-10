Vrouw van vliegtuig gehaald omdat ze te veel zweet

Helen Taylor (56) zat op een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken naar Rome, toen een stewardess opmerkte dat ze aan het zweten was. De vrouw

Ik begrijp zo'n beslissing wel als ze geen doktersverklaring kan tonen, maar dit had ze schijnbaar wel bij zich, alleen vond men het toch te gevaarlijk om haar mee te laten vliegen. Toch best zielig dat je vakantie niet door kan gaan wat met één telefoontje gecontroleerd kan worden.

13-10-2023 18:32:03

Mikeph

Natuurlijk zegt iedereen dat ze zich goed voelen. Als ze nee zeggen worden ze sowieso al van het vliegtuig gehaald.



Maar in dit geval is ze terecht eruit gezet. Gaf zelf al aan zich eerst niet goed te voelen. Dit kan dus terug komen tijdens de vlucht en dan moet het vliegtuig misschien terug of een tussen stop maken wat veel geld kost.



Houd er ook rekening mee dat je te gast bent in het vliegtuig. Ook al heb je betaald dan nog kan je verzocht worden te vertrekken als het personeel het niet vertrouwd.