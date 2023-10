Amerikaanse mummie krijgt na 128 jaar eindelijk een begrafenis

Opvallend nieuws uit de Verenigde Staten. Daar wordt komend weekend een man begraven die ruim 128 jaar geleden overleed. De man stierf eind negentiende eeuw in de gevangenis en omdat zijn identiteit niet achterhaald kon worden en men dus ook geen nabestaanden kon vinden, besloot een lokale begrafenisondernemer in 1895 een experimentele balsemtechniek op de dief uit te proberen.Deze bijzondere geschiedenis deed zich voor in het plaatsje Reading in Pennsylvania. Bij zijn aanhouding had de zakkenroller zich geïdentificeerd als James Penn. Kort voordat hij aan nierfalen in de gevangenis overleed, erkende hij echter dat die naam vals was. Wie hij dan wel was wilde de ongeveer zevenendertigjarige man niet bekendmaken. Een lokale krant meldde in november 1895:“Hij zei dat hij een alleenstaande man was, in Ierland was geboren en dat zijn familieleden in de staat New York woonden. Hij weigerde hun adres op te geven, omdat hij niet wilde dat ze te schande zouden worden gemaakt.”Na zijn overlijden probeerden de autoriteiten alsnog nabestaanden op te sporen. Toen dat niet lukte stelde begrafenisondernemer T.C. Auman voor de man niet te begraven en een nieuwe balsemtechniek op hem uit te proberen. Op die manier zouden de autoriteiten ook meer tijd krijgen om familie op te sporen. De staat verleende toestemming voor de balseming.Zo werd de zakkenroller dus een mummie. De huid van het lijk is in de loop der jaren verkleurd en kreeg uiteindelijk een donkerbruine kleur. Auman, die toestemming had gekregen om het balsemproces zo lang te monitoren als hij wilde, bewaarde de mummie in zijn uitvaartcentrum. Daar werd de man al snel een soort publiekstrekker. Bij de lokale bevolking kwam hij bekend te staan “Stoneman Willie”.Medewerkers van het uitvaartcentrum bleven in de jaren hierna onderzoek doen naar de identiteit van de man. Enige tijd geleden boekte men resultaat en maakte het uitvaartcentrum bekend vrijwel zeker te weten wie de man was. Recent besloot het centrum om de kruimeldief ruim 128 jaar na zijn dood alsnog een echte begrafenis te geven. Men wil hier naar eigen zeggen geen freakshow van maken, maar een respectvolle gebeurtenis.Medewerkers van het uitvaartcentrum laten tegenover Amerikaanse media weten met een dubbel gevoel afscheid te nemen van een van de oudste mummies van de Verenigde Staten. Afgelopen week reisde de beroemde mummie nog een keer door Reading, tijdens een jaarlijkse stadsparade. De uitvaart vindt zaterdag plaats. Dan wordt ook de naam van de man onthuld.