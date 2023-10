Magneetvisser probeert geld uit water te halen in Efteling

Een bezoeker van de Efteling heeft vastgelegd hoe een man zaterdag geld uit het water probeerde te vissen in attractiepark De Efteling. De man probeerde met een magneet muntgeld te vissen uit het water bij een attractie met bootjes. Op die plek gooien bezoekers vaak geld in het water, zoals bij een wensput. Op sociale media wordt verbolgen gereageerd op de actie. "Dit is triest, dat geld gaat naar een goed doel", reageert iemand.Eerder dit jaar berichtte pretparkenplatform Looopings al over een man die geld uit een wensput probeerde te stelen in het park in Kaatsheuvel.