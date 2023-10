Inbreker rent tijdens vlucht tegen boom en raakt bewusteloos

Een inbreker is afgelopen nacht in Oostzaan tijdens zijn vlucht voor de politie tegen een boom gerend en bewusteloos geraakt. Hij, en nog drie inbrekers, zijn aangehouden.



Een getuige die lawaai had gehoord bij een medisch centrum aan het Zuideinde had de politie gewaarschuwd. Daar aangekomen zagen agenten een man wegrennen richting bosjes in de buurt. Zij zetten de achtervolging in en vonden de man vervolgens bewusteloos.



Even later kwam hij weer bij. Na te zijn nagekeken door ambulancepersoneel werd hij aangehouden.



In en op het dak van het medisch centrum trof de politie nog drie verdachten aan. Ook zij zijn aangehouden. Het gaat om mannen van 23 tot 32 jaar. Ook zijn inbraakwerktuigen gevonden, die zijn in beslag genomen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: