Vogels vliegen zich massaal te pletter tegen glazen gebouw Chicago

Zeker duizend vogels zijn donderdag te pletter gevlogen tegen het glas van een enorm congrescentrum in de Amerikaanse stad Chicago. De dode vogels die de dagen erna massaal door biologen zijn opgeraapt en verzameld, zouden nog maar het topje van de ijsberg vormen.Een organisatie in Chicago die dit soort voorvallen bijhoudt, zegt nog nooit zoveel vogels te hebben geturfd die omkwamen 'door de botsing met één enkel gebouw op één dag'. Een onbekend aantal vogels moet bovendien door de botsing gewond zijn geraakt.De omvang van het dierenleed wordt toegeschreven aan de vogeltrek, die afgelopen week in de regio op gang is gekomen. In de nacht van woensdag op donderdag zouden zich in en rondom Chicago zo'n anderhalf miljoen vogels in de lucht hebben bevonden die op weg waren van Canada naar Zuid-Amerika. Het gebouw dat een deel van hen fataal werd, McCormick Place, is het grootste congrescentrum in Noord-Amerika.De komende dagen zullen inwoners van Chicago ook elders in de stad veel dode vogels waarnemen, zegt een vogeldeskundige tegen de Britse krant The Guardian. "Vaak vliegen ze, nadat ze tegen een raam zijn gebotst, nog een tijdje door. Maar ze zijn dan toch zo zwaar gewond dat ze alsnog bezwijken."De staat Illinois, waarin Chicago ligt, heeft drie jaar geleden een verordening aangenomen waarin staat dat nieuwe gebouwen 'vogelvriendelijk' moeten zijn ontworpen. Dat betekent onder meer dat ramen voorzien moeten zijn van markeringen en dat de lichtvervuiling tot een minimum wordt beperkt.Probleem is alleen dat de nieuwe wet nog niet van kracht is. Daarnaast zouden ook eigenaars van bestaande gebouwen meer werk moeten maken van vogelvriendelijke maatregelen.