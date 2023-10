Niet iedereen is een ervaren perenplukker

Veilingmeester Piet Stevens had de touwtjes zaterdag strak in handen tijdens de veiling van de perenbomen.Het liep zaterdag behoorlijk vol op de Dokter Larijweg tijdens het Stoofperenfeest. Volle perenbomen en mooi najaarsweer bracht veel belangstellenden naar de bekendste perenlaan van heel Nederland. Het leidde af en toe tot opstoppingen, wat mede kwam doordat er dit jaar geen eenrichtingsverkeer was ingesteld op de Larijweg.Met name op de plekken waar veilingmeester Piet Stevens en zijn kompanen de perenbomen aan de man brachten, was het onmogelijk te passeren voor gemotoriseerd verkeer, ook niet door de ‘Heen-en-Peren’ die af wel in één richting reden om bezoekers te vervoeren. Dit openbaar vervoersysteem is juist bedoeld om het aantal auto’s zo klein mogelijk te houden.De keuze om van de perenpluk jaren geleden een uitgebreider Stoofperenfeest te maken, is in ieder geval een juiste gebleken. Steeds meer bezoekers weten het festijn te vinden, meer dan alleen de perenplukkers. Dat waren er vanaf negen uur ’s morgens al veel en dat werden er naarmate de uren verstreken steeds meer. Een beproefde tactiek van potentiële kopers is om eerst te kijken welke bomen hun voorkeur genieten, om dan later aan te sluiten op het moment dat Stevens cs naderbij komen.Er werd actief geboden op de bomen, goed voor de opbrengst voor museumboerderij De Karstenhoeve, maar ook een vertragende factor. Daar waren natuurlijk de ervaren perenplukkers, die precies weten met wat voor hulpmiddelen ze de peren moeten oogsten. Ladders natuurlijk, maar ook stokken met een haak aan het einde, netjes aan een stok, een groot zeil om de peren op te vangen en emmers of kratten om de vruchten te verzamelen. Plus liefst nog een lenige persoon om in de boom te klimmen.Maar niet iedereen was zo ervaren, zo werd heel goed duidelijk. „In de regels staat dat we niet aan takken mogen schudden”, liet een dame weten, terwijl zoonlief in de boom hing. „Zo zijn we morgen nog bezig. En we hebben vijf bomen.” De ogen gingen snel open toe ze zag dat anderen de peren wel uit de bomen rammelden. Een sterke heer besloot zelfs om aan de stam van een perenboom te schudden. Dat werd uiteindelijk toch nog een klauterpartij. Wie zo een beetje om zich heen kijkt, heeft op zich al een vermakelijke middag.De activiteiten op de verschillende locaties werden ook goed bezocht, van de Karstenhoeve tot Woldzuivel bij de familie Timmerman, vakantiepark De Toffe Peer en bij nummer 102. Daarbij werden de kinderen zeker niet vergeten, net als de om-lekkers-roepende-maag van de bezoekers. Ook druk was het bij InOutHout van de familie Westenbrink, officieel geen deelnemer aan het ‘feest’, waar veel mensen speciaal naar de nieuwe accommodatie kwamen kijken die de naam Perenhoeve heeft gekregen.En zo trok de stoet langzaam maar zeker voorbij Oosteinde om later in de middag de balans op te kunnen maken met een mooie opbrengst voor de museumboerderij.