Oppositieleider Seychellen beschuldigd van hekserij

De oppositieleider van de Seychellen, een eilandengroep ten Oosten van Afrika, is deze week gearresteerd. Sociaaldemocraat Patrick Herminie werd samen met 7 anderen aangehouden op verdenking van hekserij. De groep wordt in verband gebracht met vernielingen in katholieke kerken en twee lijken die uit graven zijn gestolen en waar vermoedelijk rituelen mee zijn uitgevoerd. Herminie spreekt van een "politieke show" en ontkent een heks te zijn.



Critici zien in de arrestatie een poging van de regering om de presidentsverkiezingen van 2025, waarvoor Herminie een serieuze kandidaat is, te beïnvloeden. De Seychelse autoriteiten zeggen op hun beurt dat er goede redenen zijn om Herminie te verdenken. De naam van de oppositieleider als betrokkene zou genoemd zijn in Whatsapp-gesprekken van een Tanzaniaanse verdachte, die vorige maand werd aangehouden.



De Tanzaniaanse hoofdverdachte was in het bezit van tal van aan hekserij relaterende objecten, zoals stenen, kaarten symbolen en houten beelden. De politie heeft in de woning van Patrick Herminie ook gezocht naar "botten, lichaamsdelen en met het christendom geassocieerde spullen" maar zegt niets te hebben gevonden. Herminie zelf zegt niet eens in hekserij te geloven. "Het is nog nooit gebeurd dat een politicus in dit land is gearresteerd vanwege bijgeloof en hekserij. Het is beschamend voor de Seychellen."

Reacties

08-10-2023 10:39:37 Mamsie

Het is beschamend voor de Seychellen."



Inderdaad. De middeleeuwen zijn daar kennelijk nog lang niet voorbij. Inderdaad. De middeleeuwen zijn daar kennelijk nog lang niet voorbij.

08-10-2023 11:22:40 allone

Wat is geloofwaardiger. Dat hij een heks is, of dat iemand probeert hem er in te luizen. Eigenlijk is het wel goed, dat het niet bijzonder geraffineerd gebeurt

08-10-2023 14:28:17 Grouse

De politie heeft in de woning van Patrick Herminie ook gezocht naar "botten, lichaamsdelen en met het christendom geassocieerde spullen" maar zegt niets te hebben gevonden.

En dus is hij schuldig En dus is hij schuldig

