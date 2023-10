Wildplasser ontdekt in 2012 gestolen bronzen klok in bosjes

Een Drentse visser heeft een klok teruggevonden die in 2012 werd gestolen van een begraafplaats in het Groningse Boven Pekela. De in 1951 gegoten klok lag ergens langs de waterkant en werd ontdekt toen de visser even de bosjes in ging omdat hij "nodig moest". Daar trof hij de bronzen klok aan.In 2012 verdween de klok van de begraafplaats vlak voor 4 mei. Op de begraafplaats in Boven Pekela wordt op die dag jaarlijks een herdenking gehouden omdat er oorlogsgraven liggen. De gemeente heeft inmiddels een andere klok laten gieten, dus hoeft het origineel niet meteen terug. De teruggevonden klok is nu in bruikleen bij het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee.Het moet een hele klus zijn geweest voor de wildplasser om de klok bij de vindplaats weg te halen. "Kennelijk had hij een paar sterke familieleden, want het ding weegt zo’n vijftig kilo. Je kan aan de aangetaste flens bovenaan de klok zien dat hij lange tijd in het water moet hebben gelegen. We hebben de man beloofd dat we zijn identiteit niet bekend maken. Voor je het weet doen er allerlei vreemde verhalen de ronde."