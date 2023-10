Klimaatwetenschapper die niet wil vliegen dreigt baan kwijt te raken

Een Italiaanse wetenschapper die maandenlang aan de andere kant van de wereld onderzoek deed naar de gevolgen van klimaatverandering, weigert uit principe te vliegen en wil graag per vrachtschip terug naar Europa reizen. Zijn werkgever is het er niet mee eens en dreigt met ontslag als hij maandag niet terug op kantoor is.



Klimaatwetenschapper Gianluca Grimalda deed het afgelopen half jaar onderzoek op de Salomonseilanden. Grimalda werkt voor het Duitse onderzoeksinstituut IfW en trok begin dit jaar naar de afgelegen eilanden om de effecten van klimaatverandering te onderzoeken.



De regio in de Stille Oceaan is zeer kwetsbaar nu de wereld steeds warmer wordt en de zeespiegel stijgt.



Grimalda is naast klimaatwetenschapper ook activist en hij weigert te vliegen. De reis van zo'n 22.000 kilometer naar Bougainville, waar hij het onderzoek deed, wilde hij dan ook niet per vliegtuig maken.



Hij trok over land en per vrachtschip naar het eiland en wil ook graag op die manier terug naar Duitsland reizen. Al met al denkt hij er, door in treinen en bussen te stappen, zo'n twee maanden over te doen om thuis te komen. Daarmee stoot hij naar schatting 3,6 ton CO2 minder uit dan wanneer hij per vliegtuig zou reizen.



Het instituut in de Duitse stad Kiel waar Grimalda voor werkt, is het echter niet eens met zijn reisplannen. Dat komt ook omdat Grimalda eigenlijk al in juli zijn veldwerk af had moeten ronden en op 10 september terug zou zijn op kantoor.



De onderzoeker vertelt aan The Guardian dat hij vertraging opliep omdat hij bestolen en gekidnapt zou zijn. Ook duurde het langer dan hij vooraf had verwacht om het vertrouwen van de lokale bevolking te winnen.



"Het gaat oké, maar de afgelopen dagen waren traumatisch voor mij. Ik had niet verwacht dat de mensen die voor dit instituut werken zo in elkaar zouden zitten", zegt hij tegen de krant. Per vliegtuig reizen noemt Grimalda 'de snelste manier om ons naar de rand van de afgrond te brengen' en dus staat hij erop dat hij op een andere manier terugreist.



Op Bougainville zag de wetenschapper bovendien hoe hele dorpjes landinwaarts verplaatst moesten worden vanwege de stijgende zeespiegel. "Witte mannen (zoals ze ons hier noemen) heten in de lokale taal 'leugenaars'. Ik wil geen leugenaar zijn", zegt Grimalda. Hij beloofde de mensen die hij ontmoette dat hij zou doen wat hij kon om hun eiland te sparen.



Het instituut in Kiel heeft in een reactie laten weten dat er niets over interne personeelszaken naar buiten wordt gebracht. "Werknemers worden gestimuleerd om klimaatvriendelijk te reizen", laat een woordvoerder alleen weten.

Reacties

06-10-2023 13:01:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.313

OTindex: 28.334

Ik vraag mij nu af waarom deze man naar de andere kant van de wereld gereisd is. Had een lokale persoon die metingen niet kunnen doen?



06-10-2023 13:09:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.840

OTindex: 92.148

Tja.... als je 2 maanden reistijd nodig denkt te hebben begint het toch wat op een avonturenvakantie te lijken.

En de werkgever maar salaris uitbetalen al die tijd.

Kan me voorstellen dat die daar niet zo voor geporteerd is .

06-10-2023 14:27:44 Jawel

Oudgediende



WMRindex: 1.669

OTindex: 7.916

Nog milieuvriendelijker is het als hij het eerste stuk gewoon gaat zwemmen. Dan hebben de visjes ook wat te eten en hoeft hij zich over de rest van de reis ook niet bezorgd te maken.

06-10-2023 20:52:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.736

OTindex: 87.541

@Jawel :

Wat een idioot. Het is goed om idealen en principes te hebben, maar hij drijft het wel heel erg ver door.

Hij had gewoon thuis moeten blijven, dan is hij ‘milieuvriendelijk’ bezig. Of niet bezig.. Wat een idioot. Het is goed om idealen en principes te hebben, maar hij drijft het wel heel erg ver door.Hij had gewoon thuis moeten blijven, dan is hij ‘milieuvriendelijk’ bezig. Of niet bezig..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: