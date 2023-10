Sneller piloot van Boeing 747 dan schipper op een veerpont

Door Europese regelgeving word je nog sneller piloot van een Boeing 747 dan schipper op een veerpont. Volgens Riveer-manager Johan Hania is dat een van de oorzaken van de moeizame zoektocht naar personeel bij de Gorinchemse veerdienst. Als voorzitter van het landelijk verenplatform heeft hij dit al vaker tevergeefs aangekaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.



Volgens de huidige regelgeving moet een schipper in opleiding vier jaar vaartijd opbouwen, terwijl het varen op een veerpont bestaat uit het simpel van A naar B varen. ‘De jonge aanwas voor het schippersvak is minder geworden. Ook kunnen wij niet concurreren met de lonen in de binnenvaart, omdat daar vaak veel meer uren worden gemaakt. We zijn wel mensen aan het opleiden. Maar je mag pas na vier jaar vaartijd op voor je examen.



‘Nu mag je het varen op een veerpont nooit onderschatten, het gaat altijd om het kruisen van verkeer, zodat je altijd goed moet opletten en manoeuvreren. Onderweg even tv kijken is er niet bij, zoals soms in de binnenvaart, als je alleen maar rechtdoor vaart. Maar pontschipper is echt een leuke baan. We hebben ook nog eens innovatieve schepen, daar worden mensen wel enthousiast van.’



Om te laten zien hoe lang een opleiding duurt, toont Hania een presentatie waarin een vergelijking wordt gemaakt in het aantal opleidingsuren voor piloten, buschauffeurs en pontschippers. Piloten moeten volgens dat schema 1500 praktijkuren hebben gemaakt voordat ze een brevet krijgen, schippers 1920.



Hoewel personeel werven nooit simpel was, heeft Hania nog niet eerder meegemaakt dat hij maar drie sollicitatiebrieven ontving. ‘Iedereen heeft problemen met het vinden van personeel. Kijk bijvoorbeeld naar het Amsterdamse vervoersbedrijf.’



Hania is sinds 1994 verbonden aan de veerdienst. Het begon ooit met een paar maanden als schipper op een fietsveer tussen Sleeuwijk en Gorinchem. Zijn eigen opa was van 1940-1962 schipper op de veerdienst Gorinchem-Sleeuwijk. Toen werd de pont uit de vaart genomen vanwege de bouw van de Merwedebrug. Inmiddels exploiteert Riveer twee autoveren en vier fietsveren. Voor de veerverbindingen vanuit Gorinchem naar Woudrichem, Sleeuwijk, Werkendam en Boven-Hardinxveld moeten nog dit jaar de elektrische veren Gorinchem XII en Altena V in de vaart komen. De oplevering is opnieuw vertraagd, volgens Hania gaat het nu om een andere zekering, die nog moet worden goedgekeurd door de scheepvaartinspectie.

06-10-2023 10:10:16 Mamsie

Oudgediende



Heen en weer....

Heen en weer....

Heen en weer....

Heen en weer.

06-10-2023 10:13:10 Jawel

Oudgediende



@Mamsie : maar niet te vol laden, hè. Anders zinkt de boot.

06-10-2023 13:03:21 Emmo

Stamgast



Schipper op een veerpont is dan ook bijzonder veeleisend. Ik heb ook altijd liever op de wilde vaart dan op de beurtvaart gezeten.

06-10-2023 20:47:12 allone

Oudgediende



Goedlopende restaurants gaan dicht omdat mensen er niet willen werken. Ik heb de indruk dat er overal een tekort (aan interesse?) is

