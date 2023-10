Duitse kat overleeft twee maanden door baasje op te eten

Een lugubere vondst in het Duitse Niedersachsen. Een 43-jarige man is in zijn woning overleden, waarna zijn kat zijn lichaam begon te eten om te overleven.



Het was de buurvrouw van de overleden man die aan de bel trok bij de politie. Zij had hem al een poos niet gezien en maakte zich zorgen om zijn welzijn, bevestigt de politie aan de Duitse krant Spiegel.



In het huis werd het lichaam van de overleden man aangetroffen. Een duidelijke doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld, omdat zijn lichaam was aangevreten door de kat.



Als de kat niet van het lichaam van het baasje had gegeten, was hij waarschijnlijk zelf ook overleden, vertelt een medewerker van het dierenasiel waar de kat nu verblijft aan de lokale krant Cuxhavener Nachrichten.



Volgens het asiel komt het vaker voor dat een overleden persoon door huisdieren wordt aangevreten. "In de eerste dagen loopt een dier om het lichaam heen, maar op een gegeven moment zien ze het alleen nog als voedsel", verklaart het asiel.



De kat werd erg vermagerd en verwaarloosd door de politie aangetroffen, maar sterkt inmiddels weer aan met normaal kattenvoer in het asiel.

Reacties

03-10-2023 09:35:22 allone

En voor katten.



Zelf ben ik vegetariër, maar dit vind ik niet luguber. De kat probeerde te overleven.

Natuur-lijk!!!

En het is haar gelukt. Hoera



03-10-2023 10:19:25 Mamsie

Blijft een ongekoeld lijk 2 maanden eetbaar voor een kat, die toch een vrij gevoelig binnenstelsel heeft?

Voor een hond kan ik me dat nog voorstellen met het supersterke maagzuur maar een kat heeft dat niet.

Ik denk niet dat die sterk rottend vlees kan verdragen.

03-10-2023 10:31:19 allone

@Mamsie : hij was sterk vermagerd; misschien heeft hij niet veel gegeten en wist wat hij wel of niet kon eten?!

03-10-2023 12:13:37 Mamsie

@allone : Best kans dat hij er maar kort van gegeten heeft en daarna niet meer. Misschien alleen nog maar gezocht naar eetbare hapjes. Getverrrr wat een vieze gedachten!

