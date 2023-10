Nummerplaat gewijd aan superheld blijft niet onopgemerkt op Belgische wegen

In België kunnen chauffeurs hun nummerplaat personaliseren. Sommigen zetten hun naam of bijnaam op hun nummerplaat, anderen pakken het iets ludieker aan. Zoals deze bestuurder, die een zwak lijkt te hebben voor Marvel.



In België kun je je nummerplaat personaliseren door contact op te nemen met de FOD Mobiliteit en een bedrag van 1.000 euro te betalen. Je kan echter niet eender wat op je nummerplaat zetten: de Belgische autoriteiten moeten steeds hun goedkeuring geven. Onfatsoenlijke en schunnige dingen zijn niet toegelaten.



De bestuurder van deze auto hoeft zich geen zorgen te maken. De eigenaar van deze Mercedes is blijkbaar een Marvel-fan en pimpt dan ook geregeld de looks van zijn auto. De ene keer is hij helemaal groen, de andere keer zwart met comic book-effecten. Alleen zijn nummerplaat blijft onveranderd: ‘HULK’.



In de commentaren valt de bijzondere nummerplaat in de smaak: «Het is niet alleen de nummerplaat die uitzonderlijk is op deze auto, het lakwerk is ook top», «Gisteren gezien bij GT Brothers: prachtig zicht, maar mist een likje groen als je op de nummerplaat afgaat.»

Reacties

Ik ga in België wonen. En dan koop ik een nummerplaat met MAMSIE. Lekker leuk joh!

@Mamsie : Als je er duizend ballen voor over hebt...

