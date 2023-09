Belastingdienst op zoek naar burgers om geld aan uit te delen

In de categorie: dingen die je niet vaak hoort in Nederland



De Belastingdienst is op zoek naar Nederlandse burgers om geld aan hen uit te delen. Een half miljoen mensen die over 2022 geen belastingaangifte deden, hebben mogelijk recht op een paar honderd euro. Ze krijgen een dezer dagen een brief, meldt NU.nl.



Het gaat volgens de overheidsinstantie om een bedrag van gemiddeld 444 euro. Het gaat vooral om jongeren van een jaar of vijftien. Zij zijn niet verplicht om aangifte te doen, maar doen daar wel goed aan. De kans is namelijk groot dat wanneer ze een bijbaan hebben (gehad), ze geld terugkrijgen.



Naast het uitdelen van geld, is de Belastingdienst ook druk met het innen van boetes. Wie voor 1 september geen aangifte heeft gedaan en daar wel toe is verplicht, krijgt binnenkort een betaalverzoekje op de mat.

Reacties

30-09-2023 17:01:58 Buick

Erelid



WMRindex: 4.332

OTindex: 1.033

De belastingdienst, een stel criminelen bij elkaar.

Ze hebben veel mensen aan de rand van de afgrond gebracht, met die toeslag affaire.

Maar terugbetalen is moeilijk. Maar ze weten verdomd goed welke mensen ze allemaal een oor hebben aangenaaid.

Maar dat moeten ze uitzoeken en dat uitzoeken moet ook weer uitzocht worden.

Ik vind ze allemaal lid van een criminele organisatie.

En het grappige is, niemand is verantwoordelijk.



Laatste edit 30-09-2023 17:02

30-09-2023 18:56:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.256

OTindex: 28.334

@Buick :

En het grappige is, niemand is verantwoordelijk. QuoteEn het grappige is, niemand is verantwoordelijk. Dat is gebruikelijk bij alle overheidsinstanties.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: