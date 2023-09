Eerste sneeuwballengevecht ooit uit 1897 gaat viraal

Een video van “het eerste op beeld vastgelegde sneeuwballengevecht” wordt massaal gedeeld op sociale media. De beelden zouden dateren uit het jaar 1897!De beelden werden gemaakt in de Zuid-Franse stad Lyon in 1897 voor een kortfilm met de titel ‘Bataille de neige’. Door middel van artificiële intelligentie (AI) werden de beelden uit de negentiende eeuw in een moderner jasje gestoken. Sneeuwpret blijkt duidelijk tijdloos te zijn!