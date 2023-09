Vlucht in maïsveld tevergeefs: inbreker gesnapt in Meppel

Een inbraakpoging op het industrieterrein van het Meppelse dorp Rogat is voor de (waarschijnlijke) dader afgelopen nacht niet goed afgelopen. Hij werd gespot en vluchtte halsoverkop een maïsveld in. Een flinke politiemacht was er teveel aan.



Agenten die met zaklampen het veld inschijnen, politiehonden die klaar staan om in actie te komen. Het was me het nachtje wel in het kleine dorpje Rogat pal langs de A28. Dat begon ermee toen de politie rond twee uur een melding kreeg van een poging tot inbraak op het bedrijventerrein.



Omwonenden lieten de opgetrommelde agenten weten dat de verdachte mogelijk een maïsveld, net even buiten het dorp richting Meppel, was ingevlucht. Het veld werd daarop door een aanzienlijke politiemacht afgezet en met behulp van politiehonden uitgekamd.



Met succes, want in de omgeving van het veld werd uiteindelijk een 20-jarige man uit Eindhoven aangetroffen. In zijn auto, die aan de Kosterweg op het bedrijventerrein stond geparkeerd, lagen verschillende inbrekerswerktuigen. De man is opgepakt en naar het bureau gebracht. Het onderzoek gaat verder, meldt de politie.

