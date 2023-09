Man helpt eendjes oversteken en wordt dan doodgereden

Net nadat hij een familie eenden hielp oversteken op een drukke weg in Rocklin in Californië, werd hij aangereden door een wagen. De hulpvaardige man overleefde die aanrijding niet.



De man had zijn wagen aan de kant van de weg geparkeerd om de moeder eendjes met haar jongen te helpen oversteken. Voorbijgangers klapten om de man te bedanken voor zijn goede daad. Maar dan liep het mis. Uit het niets kwam er een auto aangesneld die inreed op de man. Hulp kon niet meer baten, hij stierf ter plekke. De kinderen van de man zaten op het moment van de feiten in de auto langs de weg en hebben het ongeval zien gebeuren.

25-09-2023 09:05:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.674

OTindex: 87.415

Wat een ramp. Het is leuk om voor eendjes te zorgen, maar om zoveel risico te lopen is toch niet verstandig. Waar kwam die aangesnelde auto uit het niets vandaan? Hield hij zich wel aan alle regels?

Als het een drukke weg was moeten er ofwel auto’s hebben stilgestaan of het was niet druk.



