Ieren verbreken record laarzen in de lucht gooien

In Ierland is een bijzonder record verbroken. tijdens het National Plowing Championship werden er maar liefst 995 Wellington-laarzen de lucht ingegooid. Tegelijkertijd. Daarmee hebben de Ieren een nieuw wereldrecord gevestigd.



Het ploegkampioenschap vindt jaarlijks plaats in Ratheniska, meldt UPI. Dit jaar vlogen er honderden rubberen laarzen door de lucht. De officiële afgevaardigden van het Guinness Book of World Records waren aanwezig om te tellen hoeveel laarzen er dit keer tegelijkertijd de lucht in vlogen.



Het vorige record stamt uit 2018 en werd in Engeland gevestigd. Toen werden er 792 laarzen de lucht in geworpen.

Reacties

24-09-2023 20:56:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.671

OTindex: 87.406

Niet echt een record waar ik van onder de indruk ben

24-09-2023 21:40:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.790

OTindex: 92.056

Gewoon kaplaarzen dus. Ik hoop dat ze die weer netjes bij elkaar gezocht hebben zodat er niemand natte voeten hoeft te krijgen de komende herfst.

