Vrouw komt vast te zitten in toiletpot nadat ze Apple Watch was verloren

The Guardian schrijft dat de vrouw in kwestie naar het toilet ging in een bijgebouw. Ze was aanwezig bij de tewaterlating van een boot. Tijdens het toiletbezoek ging het mis. Ze verloor haar Apple Watch in de wc, dan weet je dus wel hoe laat het is (of juist niet meer).



Vervolgens probeerde ze het horloge terug te krijgen. Ze liet zich in de pot zakken om haar horloge weer terug te vinden en met succes. Ze kreeg haar Apple Watch weer in handen, alleen diende zich daarna een nieuw probleem aan.



Binnen een mum van tijd zat ze zelf vast in de toiletpot. Men hoorde de vrouw vanuit het toiletgebouw schreeuwen. Daarom werd de eerste hulp gebeld. De wc-pot werd verwijderd en met een riem werd de vrouw bevrijd uit haar benarde positie. Ze zat namelijk vast in de modder. Dat heeft een woordvoerder van de politie bevestigd tegenover Detroit Free Press.



De tijd heelt alle wonden, maar dat was hier niet nodig. De vrouw kwam er namelijk zonder verwondingen vanaf en had haar horloge weer terug. Ze vertelde dat ze de hulpverleners erg dankbaar is. Verder liet ze weten ze dat een Apple Watch wel een paar honderd dollar waard kan zijn.



De staatspolitie van Michigan heeft naar aanleiding van dit incident wel een waarschuwing gegeven over de wc: “Als u iets kwijtraakt in een bijgebouwtoilet, probeer dan niet het insluitingsgebied binnen te gaan. Er kan ernstig letsel optreden”, schrijft de politie in een persbericht.

Reacties

22-09-2023 18:12:25 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.325

OTindex: 4.715

Hoe kun je jezelf door een toiletpot laten zakken?

WAt zijn dat voor dingen?



22-09-2023 18:48:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.658

OTindex: 87.385

Deze hulpactie kostte zeker meer dan die Watch

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: