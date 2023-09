Rechters schorsen 96-jarige rechter die maar niet met pensioen wil

Ze prijzen haar om haar jarenlange inzet, noemen haar 'een heldin' en stellen dat zij 'zeer gerespecteerd' is. Maar vervolgens is het oordeel van de Amerikaanse rechtbank toch snoeihard: de 96-jarige rechter Pauline Newman is voor zeker een jaar geschorst. "We hadden allemaal gehoopt op een andere uitkomst voor onze vriendin en collega, maar we kunnen niet langer de andere kant op kijken."



Pauline Newman is de oudste federale rechter van de Verenigde Staten. Officieel blijft ze dat nog even, want ontslagen is ze niet, maar ze mag zeker een jaar haar werk niet uitvoeren. In een uitspraak van 70 pagina's laat een speciaal comité van rechters weten dat Newman voor een jaar geschorst is. Als het nodig is kan dat met nog een jaar verlengd worden.



Het besluit volgt op een onderzoek naar haar mentale gezondheid. Gesprekken met medewerkers leverden volgens de raad 'overweldigend bewijs' op dat rechter Newman mentale problemen heeft. Zo kampt ze met geheugenverlies, een gebrek aan begrip, verwarring en kan ze basistaken niet meer uitvoeren.



Terwijl Newman fors minder werk had dan andere rechters, deed ze vier keer zo lang over een uitspraak in een zaak.



Newman, die al sinds dit voorjaar geen zaken meer mag aannemen, weigerde met pensioen te gaan. Ze zei – toen nog als 95-jarige – dat ze het niet eens was met het onderzoek dat naar haar werd ingesteld en noemde dit 'in strijd met de grondwet'. Ze vond dat ze wordt gediscrimineerd op basis van haar leeftijd.



"Als ik ooit aftakel, zoals ze zeggen, fysiek en mentaal, hoop ik dat ik snugger genoeg ben om af te treden", vertelde Newman toen aan The Washington Post. Tot die tijd zei ze het als haar morele plicht te zien om aan te blijven als rechter. "Dat is waarvoor ik ben aangesteld."



De beslissing van de raad om Newman een jaar te schorsen komt ook omdat ze zich niet wilde laten onderzoeken door een neuroloog en psychiater. De 96-jarige, geholpen door een non-profitorganisatie, noemde het ongrondwettelijk om een rechter te dwingen medische gegevens te openbaren of psychische tests te ondergaan.



Het comité erkent dat het na veertig dienstjaren geen prettig einde is voor de rechter. "Dit is geen passend sluitstuk van haar legendarische carrière", schrijven de rechters. "Maar het kon echt niet meer: ze was niet langer in staat om haar taken uit te voeren."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: