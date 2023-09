Docente in Texas ontslagen omdat zij klas Het Achterhuis liet lezen

Een docente op een middelbare school in Texas is haar baan kwijtgeraakt omdat zij een schoolklas het dagboek van Anne Frank liet lezen. De stripbewerking van Het Achterhuis stond op een lijst met verboden boeken. De school mailt ouders dat de docent haar excuses aanbiedt vanwege het tonen van het 'ongepaste' boek.De docente liet het stripboek Het Achterhuis aan de klas lezen en verloor daarom haar baan. Het gaat om een stripeditie die in 2017 verscheen vanwege het 70-jarige jubileum van Het Achterhuis.Het stripboek werd geschreven en geïllustreerd door Ari Folman en David Polonsky en kreeg goedkeuring van het Anne Frank Fonds Basel, dat over de auteursrechten van het dagboek gaat. Folman, zelf een kind van ouders die de Holocaust overleefden, baseerde zich volledig op het dagboek van Anne Frank, die in 1945 stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen.The Washington Post meldt dat het stripboek op meerdere scholen in Texas verboden werd nadat ouders klaagden over seksueel getinte passages. Zo beschrijft Anne Frank in haar dagboek het mannelijke en vrouwelijke geslachtsdeel en die scène is ook in het stripboek opgenomen.De schoolleiding in de Amerikaanse staat zou ook gevallen zijn over een scène waarin Anne zegt dat ze de borsten van een vriendin aan wil raken.In een e-mail aan alle ouders schrijft de school dat de docente, die niet bij naam genoemd wordt, ontslagen is. "Ze zal haar excuses aan jullie aanbieden en heeft ook tegen ons sorry gezegd", schrijft de school. Er is een vervangende docent aangesteld.Een docentenvakbond in Texas is het oneens met het ontslag en noemt het 'een aanval op de waarheid'. "Geen enkele leraar mag ontslagen worden om het tonen van het dagboek van Anne Frank", zegt een woordvoerder tegen The Guardian. "Leraren willen de waarheid vertellen, de hele waarheid."Ouders van de kinderen uit de klas vertellen aan lokale media dat zij het eens zijn met het ontslag van de docente. Zij vinden het 'niet okay' dat hun kroost op school te horen kreeg hoe een meisje fantaseert over de borsten van een ander.Het Anne Frank Fonds liet eerder dit jaar, toen er elders in de VS ook al commotie was om het stripboek, juist weten achter het werk te staan. "Een boek dat geschreven is door een 12-jarig meisje is wat ons betreft geschikt voor haar leeftijdsgenoten", stelde de stichting.