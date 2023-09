Doorgebroken kade bij Epe door graafwerk van bever

Medewerkers van het Waterschap Vallei en Veluwe zijn deze woensdagmiddag- en avond druk bezig langs het Apeldoorns Kanaal bij Epe. Tussen de afritten met de Oenerweg en de Vemderweg is er een kade doorgebroken. De gevolgen zijn beperkt, tot overstroming van percelen leidt het niet.



De oorzaak van de doorbraak van de kade in het buitengebied is wel bekend. Een bever heeft graafwerk verricht tussen het Apeldoorns Kanaal en de Grift.



Het waterpeil daalt volgens het waterschap naar verwachting tussen de 20 tot en met 30 centimeter. ‘Het waterpeil in het Apeldoorns Kanaal ligt hoger dan het waterpeil in de Grift. De daling is gering en leidt niet tot overstroming van percelen.’



De doorbraak wordt deze woensdag nog met grote zandzakken afgesloten. De verwachting is dat het gat woensdagavond nog is gedicht. Het fietspad over de westelijke Kanaaldijk, op een deel van het traject ook wel bekend als het Jaagpad, is door de gemeente Epe afgesloten.

