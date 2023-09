Vrouw wordt uur na trouw al weduwe

Een Amerikaanse vrouw was nog maar net in het huwelijksbootje gestapt, toen ze haar kersverse echtgenoot al verloor.



Meteen na de kerkdienst in een kerk in het Amerikaanse Omaha zakte Toraze Davis uit de Amerikaanse staat Nebraska in elkaar. Toen hij samen met zijn echtgenote Johnnie Mae Dennis de kerk buiten wandelde om enkele foto’s te laten nemen, stuikte de man plots in elkaar. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd een bloedklonter vastgesteld. De man werd doodverklaard in het ziekenhuis. Zo werd Johnnie Mae Dennis enkele minuten na haar huwelijk al meteen weduwe.

Reacties

21-09-2023 12:43:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.654

OTindex: 87.371



Toen een vriendin van mij trouwde wilde de echtgenoot dezelfde dag alweer scheiden. Het leven is soms dramatisch…. Timing is allesToen een vriendin van mij trouwde wilde de echtgenoot dezelfde dag alweer scheiden. Het leven is soms dramatisch….

21-09-2023 12:48:05 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 374

OTindex: 7

Tot de dood u scheid werd hier wel heel snel ingewilligd.

21-09-2023 15:07:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.654

OTindex: 87.371





Laatste edit 21-09-2023 15:07 @Mamsie : persoonlijk heb ik er meer moeite mee als iemand bewust besluit me te verlaten, als wanneer iemand sterft. Maar iedereen is anders.

