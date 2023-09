Gratis tankers in Purmerend vangen bot

De pompen zijn al flink wat uren uitgeschakeld, maar toch zijn er een hoop automobilisten die het nog proberen: 'gratis' tanken. Dit komt volgens nieuwspartner Regio Purmerend doordat de pompen in de war waren en daardoor kon er voor maximaal tien liter gratis getankt worden. "Helaas hè", zegt een buurtbewoner die de benzine graag zonder te betalen wilde hebben.



"Ik dacht dat ik hier gratis kon tanken, maar helaas", zegt een Purmerender die nog even snel wat gratis liters hoopte te krijgen. Volgens hem is een gratis tankbeurt in deze tijd een welkom cadeau. "Het is zo duur geworden."



Een eventuele rekening neemt hij dan ook graag op de koop toe. "Ik denk dat ze dat wel zouden doen. Als ze de kentekens zien, dat ze over een paar maanden toch een rekening sturen."



Een andere automobilist is het helemaal eens met de Purmerender. Hij legt uit: "Moet u luisteren, het is niet meer goedkoop tegenwoordig. Ik dacht: ik rij even langs. Ik moest toch tanken. Maar als ik niet moest tanken, had ik dat misschien ook wel gedaan."



En hij was duidelijk niet de enige. "Het is aardig druk", zegt een vrouw lachend die op gratis benzine hoopte. "Er komen flink wat mensen aanrijden om te tanken, maar er komt niks uit." Het pompstation is gesloten, maar volgens de vrouw begrijpt niet iedereen dat. Ze zegt dat veel mensen denken dat hun bankpas stuk is. "Dat is hilarisch om te zien."



Toch hoopt ze dat Purmerenders weer snel kunnen tanken aan het Leeuwerikplein. Ze baalt namelijk dat het helemaal dicht is. "Wel jammer, want het is één van de weinige tankstations met goede kwaliteit."



Hoelang de pompen nog buiten gebruik zijn, is onduidelijk. BP was niet bereikbaar voor commentaar.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: