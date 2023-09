Brandweer rukt uit voor brandoefening van buurgemeente

De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een mogelijke woningbrand in De Kwakel. Ter plekke bleek het te gaan om een brandweeroefening van de brandweer uit Nieuwveen.Omstanders zagen rond 19:25 uur veel rook uit een woning boven Greg's snackbar aan de Kerklaan komen. Ook werd een rode gloed waargenomen waarna de brandweer werd gewaarschuwd. Twee bluswagens uit Uithoorn en een ladderwagen uit Amstelveen kwamen in actie. Ter plekke bleek het om een oefening van de brandweer uit Nieuwveen te gaan. Zij waren vergeten de alarmcentrale in te lichten.