Duttende man werpt zichzelf per ongeluk de Amsterdamse grachten in

Een bijzondere viral uit Amsterdam: een toerist filmde hoe een man, ogenschijnlijk herstellende van een fikse kater, lag te dutten aan de gracht. Op zich al een bijzonder gegeven. De man is helaas geen rustige slaper en besluit zich eens om te draaien. Hoe dat afloopt, kun je wel raden.De man werd met hulp van omstanders uit de gracht gevist. "Gelukkig bleek hij ongedeerd", schrijft de maker van de video

19-09-2023 12:59:26

Het bijzondere is dat ze dit liever filmen dan de man weg te trekken of wakker te maken. Hoewel, bijzonder? Het is ondertussen normaal