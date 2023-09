Onhandige dief in Arnhem nodigt politie thuis uit en valt door de mand

Een 26-jarige Amsterdammer viel vrijdagavond flink door de mand. Hij moest zijn legitimatiebewijs aan de politie laten zien, maar die lag nog thuis. Toen hij de agenten mee naar huis nam om zijn legitimatiebewijs te halen, zagen de agenten gestolen kinderfietsjes.Dat meldt de politie Arnhem op Instagram. Ze kregen de bewuste avond een melding van een man die aan autodeuren aan het voelen was. De melder kreeg het vermoeden dat de man in auto's wilde inbreken."De autovoeler had geen legitimatiebewijs bij zich maar bood aan dat hij deze samen met ons thuis op kon halen", aldus de politie. "In de woning lag niet alleen een legitimatiebewijs, maar ook diverse fietsen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn."De Amsterdammer is daarop aangehouden. Van twee fietsen is inmiddels bekend wie de eigenaar is. Van de vier andere fietsen zoekt de politie nog de eigenaar. Het gaat om de fietsen die de politie in de Instagrampost heeft geplaatst.