Duikers vissen zooi uit het water

HEERDE - De ene na de andere zak met zooi komt uit het water tevoorschijn. Bij Heerde struinen duikers op World Cleanup Day de bodem van het Heerderstrand af, om rotzooi op te ruimen. En dat blijkt behoorlijk veel te zijn.“Soms gooien mensen bewust afval in het water, soms drijft er per ongeluk iets weg.” Antoine Boom is voorzitter van duikvereniging Qdiving, en weet dat er in elke recreatieplas troep te vinden is. “Als duikvereniging proberen we daar op dagen als vandaag toch wat tegen te doen. We kunnen het probleem niet oplossen, maar we kunnen er wel aandacht voor vragen.”Deze zaterdag trekken elf leden van de duikvereniging hun duikuitrusting aan. Zo ook Alice van Drie. “Flesjes, blikjes, speelgoed, dat soort dingen zullen we waarschijnlijk aantreffen”, zegt ze, terwijl ze haar zuurstoffles op haar rug hijst. “Dat zinkt allemaal naar de bodem, en blijft daar vervolgens heel lang liggen. Vandaag is dat allemaal voor ons.”Twee aan twee lopen de duikers het water in, waarna ze snel onder water verdwijnen. “Ze hebben allemaal een zak bij zich, die ze vullen met afval”, zegt Boom uit. “Als de zakken vol zijn, brengen ze die naar mij, dan heb ik nieuwe zakken liggen.”Het Heerderstrand ziet er op het eerste gezicht keurig verzorgd en schoon uit. “Vandaag laten we zien wat er toch nog in het water terechtkomt”, zegt Boom. Hij krijgt een zak van een van de duikerskoppels. “Kijk, bierflesjes, een bierblik, maar ook een kapotte plastic fles. Die rand is heel scherp, daar kun je je voet lelijk aan snijden als je daarin stapt”, laat hij de inhoud van de zak zien. “En zo te zien ook zwembandjes en glas.” Iets verderop wordt zelfs een bijna vier meter lange buis uit het water gehaald. "Hoe zoiets hier nou weer terecht komt, snap ik ook niet."Binnen twee uur duiken haalt de groep een enorme berg afval uit het water. “Dit laat wel zien hoeveel troep mensen bewust of onbewust achterlaten", wijst Boom aan. "Nu ruimen we het op, maar het zou natuurlijk mooier zijn als het helemaal niet in het water terecht komt. Gelukkig zijn steeds meer bedrijven zich daar bewust van, en proberen ze ook te voorkomen dat hun producten in het water achterblijven. Als mensen zich daar ook bewust van worden, dan zou dat een hoop kunnen schelen. Dit breekt heel langzaam af in de natuur. Mensen kunnen zich verwonden, dieren kunnen erin verstrikt raken."Van Drie komt voor de derde en laatste keer het water uitgelopen. "Het zicht was slecht, maar we hebben toch erg veel afval kunnen opruimen. Het standaard zwemspul, zoals een zwemband en zwembrillen, maar ook een golfbal. En ik heb zelfs een peddel uit het water gehaald. Al met al ben ik dus zeer tevreden."